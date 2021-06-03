網紅Jasper星培是一名影像創作者，早期靠遊戲直播影片而累積人氣，之後並將影片拍攝風格，轉換為日常生活化的題材內容，因此受到許多紛絲的喜愛。目前在個人youtube頻道上擁有63萬人訂閱。Jasper星培日前(1日)在個人臉書po出一張貼文，卻引起網友一片謾罵聲。

台灣本土疫情嚴峻，生活防疫用品人人皆需，民眾可以在各大超商、量販店、藥局，購買到口罩、酒精等防疫物品。Jasper星培日前（1日）去到便利超商看到購買酒精的公告，並在個人臉書表示：「未滿18歲就不能消毒嗎？不能買酒、不能買菸，我都能理解，但是這個不是只能消毒用嗎？」Jasper星培的想法過度解讀，引起網友們的不滿。

照片中可以看到，便利超商櫃檯前立著A4大小告示，寫著台糖75％酒精300ML，每人限購一瓶，並且在圖片底下加上警語「未滿18歲不得購買」Jasper星培因為這張發文內容，立刻引起許多網友生氣回應：「上面寫著未滿18歲不得購買，你直接解讀未滿18歲不能消毒，這就是亂帶風向與曲解。」

貼文一出馬上被網友炮轟：「只說不能購買，沒說不能消毒吧！畢竟它有酒精的成分在，覺得有點過度解讀了」、「可以消毒！ 但是他算是菸酒管制，可以請成年人來購買，我本身是屬於超商服務人員，請妳懂得我們的辛苦」、「現在網紅都這種素質？」、「怕未成年拿來踩罐」、「怕小朋友亂使用或誤食吧」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)