美國非農就業報告公布前市場情緒謹慎，投資者關注通膨壓力的上升會不會促使美聯儲開始討論收緊貨幣政策，美股小幅收高。帶動台股今天開盤走高，盤中一度重回17300點，預估成交金額約4700億元。

電子股今天震盪表現，資金比重降至4成多，原物料、航運股依舊強勁，航運股盤中資金比重達近3成左右，航空股客運回溫題材，盤面最強族群。造紙、玻璃陶瓷類股漲幅分別4.1％及2.7％。

分析師指出，5月營收陸續公布，過往5月進入產業淡季，加上此次台灣5月又遭逢本土新冠肺炎衝擊，5月營收恐不如預期。因此，預料成長股還是集中在非電子族群、生技、航運及原物料股等，電子股則留意基期較低且具題材面的電子零組件及被動元件等。

技術面方面，大盤這波反彈從15200點附近到今天17300點，反彈達2200點，也來到5月初起跌位置；另外，日KD進入高檔，在漲幅過大及指標進入超買區位置，短線震盪修正機率大增。

(時報資訊)