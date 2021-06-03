夏天蚊蠅叢生，加上防疫期間，不少人在網路開店當「老板」拍賣環境清潔、消毒用品，金門縣環保局提醒，此舉可能違反《環境用藥管理法》，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

縣環保局說明，隨著網路普及，不少人看準網購商機，開設網站賺外快，趁著防蟲、防疫季節，運用網路平台廣告販賣造型可愛的防蚊掛片或包裝新穎的蟑螂藥，卻不知此舉可能有違法之虞。尤其是國外環境用藥未具環保署審核許可，依法更僅限自用，拿來拍賣賺錢是非常「藥」不得的事。

該局提醒，民眾應堅守3不原則：「不刊登」，無照不上網廣告販售；「不亂買」，不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥；「不推薦」，不在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

尤其，若非持有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照者，不得為環境用藥廣告，否則依《環境用藥管理法》，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

民眾若有環境清消需要，可透過〈環境用藥安全使用網站〉認識和妥善使用居家環境衛生藥品，以確保環境安全和個人健康。

(中時 )