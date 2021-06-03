不少人都期待在盛夏時刻談一場轟轟烈烈的戀愛，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，巨蟹座、雙魚座、處女座、天秤座在今年下半年將會受到月老眷顧，單身者桃花朵朵開，可接收到眾多約會的邀請，有伴者跟另一半的感情則會升溫，有望直接步入禮堂。

▍第四名、巨蟹座

在下半年，金星點亮巨蟹座的人際宮，此時的你舉手投足之間充滿魅力，不少職場上的夥伴、朋友圈的老朋友都會被你吸引，惋惜著怎麼沒有早點深入認識你，可能會爭相對你發出約會邀請，希望能跟你有更近一步的接觸，光是排出行程就會讓你十分忙碌！在7月至8月會出現源源不絕的甜蜜火花，可以享受一下眾星拱月的感覺。

▍第三名、雙魚座

在下半年，金星會短暫停留在雙魚座的伴侶宮。單身的你，可以感受到桃花朵朵開的威力，身邊會同時出現好幾個條件、背景都不錯的異性，對你大獻殷勤，逗得你心花怒放。有伴的你，此刻將是彼此感情升溫的好時機，不妨找時間和另一半前往去過的景點舊地重遊，重溫交往過程中的溫馨感受，金星會為你的戀情加油。其中，在7／22～8／15期間是金星降臨的幸福時刻。

▍第二名、處女座

在下半年，金星會經過處女座的命宮，個性追求完美的你，會遇到一個各方面條件都符合自己喜好的對象，可能會在路上出其不意的偶遇，你們將會一見如故的聊起來，一發不可收拾，若有這樣的對象出現，記得好好把握，他很有可能就是你一直在尋找的真愛，真的適合的話，也可以打鐵趁熱直接結婚。

▍第一名、天秤座

在下半年，金星回歸天秤座，為你的感情生活提高士氣，讓你不管走到哪裡，都是最引人注目的焦點，就連愛神都會特別眷顧你，將帶來專屬的好姻緣，此時不妨下重本，換個新髮型增添魅力，也可以購入火辣的眼影、唇彩，或是能夠展現出好身材的服飾。記得多留意身邊的異性，可能正在向你發出愛慕的訊號，尤其8／16～9／10是最容易出現豔遇的時刻。

(中時新聞網)