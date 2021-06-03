泰晤士高等教育（THE）2日公布2021年亞洲大學排名，北京清華、北京大學繼續蟬聯前二，大陸共有91間大陸上榜，數量僅次日本。台灣方面共有38間大學上榜，數量排名第6，優於韓國，排名最高的是台灣大學（第20位）。

據THE最新排名，共有30個國家或地區共計551所大學上榜，較2020年的489所相比增加13％。北京清華大學連續三年位列榜首，北京大學連續兩年排名第二。

排名前十的學校中，香港數量最多有3所，大陸、新加坡與日本均2所，韓國1所。排名第三的是新加坡國立大學，第四為香港大學，第五為南洋理工大學，第六為東京大學，第七為香港中文大學，第八為香港科技大學，第九為首爾大學，第十為京都大學。

數量方面，日本共有116所大學上榜最多，大陸有91所大學上榜居次，印度63所列第三。台灣共有38所大學上榜，數量領先韓國（35所），排名最高為台大（第20位）。

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