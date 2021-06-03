五窮六絕再現？上市櫃公司即將於下周四（10日）截止公告5月營收，目前已有約50家公司公告，其中有15家5月營收持續較4月營收成長一成以上，主要集中在生技股及網通股等。

據CMoney統計，凌泰、中天、亞諾法、合一、互動、長聖、明泰、仲琦、和鑫、天鈺、西勝、其陽、羅昇、綠電、勝品等，5月營收都較4月成長一成以上，其中，除了合一、互動、仲琦及其陽之外，其餘11家都出現5月月增、年增以及前5月年增「三增」，營收表現亮眼。

(工商 )