五窮六絕？凌泰等15檔5月營收月增逾一成 11:352021/06/03 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五窮六絕再現？上市櫃公司即將於下周四（10日）截止公告5月營收，目前已有約50家公司公告，其中有15家5月營收持續較4月營收成長一成以上，主要集中在生技股及網通股等。 據CMoney統計，凌泰、中天、亞諾法、合一、互動、長聖、明泰、仲琦、和鑫、天鈺、西勝、其陽、羅昇、綠電、勝品等，5月營收都較4月成長一成以上，其中，除了合一、互動、仲琦及其陽之外，其餘11家都出現5月月增、年增以及前5月年增「三增」，營收表現亮眼。 西勝國際5月營收寫18個月新高 《生醫股》長聖前5月營收超車去年全年 6月樂觀 (工商 ) #合一 #其陽 #明泰 #和鑫 #西勝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣飆 外匯交易逆勢萎縮 04:102021/06/03 全球財經 史話》蔣世安專欄／孫立人：將領腐敗，實為主因──挫折年代（二） 09:182021/06/03 兩岸史話 大量五月營收續創新高 10:332021/06/03 財經 仁惠醫院確診男 隱匿足跡重罰30萬 04:102021/06/03 地方新聞 《半導體》德微5月營收1.71億元 連3月寫新高 08:202021/06/03 財經 《國際產業》AMC股價飆升近1倍 Mudrick差一天少賺逾3億美元 11:092021/06/03 財經 韓國金融業來台首發社會責任債 匯豐台灣力助承銷 11:122021/06/03 財經 逢高賣債 京城銀5月獲利衝 04:102021/06/03 金融．稅務 三級警戒難解住房率不到兩成 飯店業：裁員減薪恐難避免 04:102021/06/03 財經要聞 陸15家房企 業績衝鋒 前五月銷售額均破人民幣千億 04:102021/06/03 產業特刊 《美股掃瞄》美股微升 標普500距歷史高點僅一步之遙 08:532021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 京元電7300員工快篩照曝光 網驚喊：一堆人群聚是在辦家庭日嗎 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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