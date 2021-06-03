新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心宣布三級警戒延長至年6月14日，補習班及兒童課後照顧服務中心亦請學生停止前往，據消保處統計，從5月15日至昨天為止共收到32件補習班、安親班、課後照顧班消費爭議申訴，其中28件為補習班爭議，95％以上都是退費爭議，消保處呼籲業者可與家長妥善協商，包括延期上課、線上教學等，若要退費則應扣除必要費用後按比率退費。

消保處表示，補習班爭議態樣包括疫情期間補習班停課，消費者欲申請退費，惟被補習班所拒絕；消費者認為補習班所提供線上教學、授課錄影等替代方案，品質與實體課程有所落差。

消保處指出，「短期補習班設立及管理準則」規定，因天災等不可抗力或不可歸責於補習班事由致「未能開班」或「開班後停班或停課」者，補習班應自事實發生日次日起10日內，按剩餘課程時數比例退還當期費用；但若「經學生同意」以事後補課或提供線上教學、提供授課錄影等方式繼續課程者，補習班即可例外不退還費用。

安親班消費爭議包括，疫情期間安親班停課，消費者欲申請退費，惟被業者拒絕；安親班所提供服務重點應為「生活照顧」，惟疫情期間兒童停課居家，安親班僅提供「作業輔導」服務，卻收取全額費用。

消保處指出，依據「兒童課後照顧服務中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，因為不可抗力或不可歸責於雙方之事由，安親班及家長均得終止本契約，安親班應於7日內將消費者已繳註冊費、月費及代辦費，扣除家長已同意應代辦訂作物品必要費用後，按剩餘服務天數比例，退還給家長。

(中時 )