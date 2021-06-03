高雄市才宣布長照機構工作人員1日起全面快篩，2日深夜就驚傳前鎮區某一棟大樓、8間長照機構多位工作人員快篩驗出陽性事件，總人數不明。衛生局第一時間出動遊覽車、載送相關人員前往醫院進行PCR採檢。採檢結果3日中午出爐，全數人員全為陰性，危機暫時解除。

衛生局強調，高雄市為低度盛行率目前快篩偽陽性比率甚高，疫情公布以流行疫情指揮中心為準。

據了解，該棟大樓有9家長照中心，其中約有一半的人力是外籍人員，部分快篩陽性工作人員先被防疫計程車載走，但沒想到後續驗出更多陽性工作人員，衛生局深夜緊急調度防疫遊覽車，多名防疫人員穿著隔離衣，協助將工作人員一次送往醫院做PCR採檢。

衛生局表示，昨晚檢驗，發現該同棟、8家長照中心、多位工作人員快篩有偽陽性問題，隨即依SOP進入通報流程，針對快篩呈陽性反應者、照顧對象、足跡、接觸史、場域等一一釐清。至於快篩呈陽性的工作人員，昨晚在醫院做完PCR檢驗後，就讓其在指定處所進行健康自主管理，在PCR檢驗結果揭曉前嚴格要求再固定定點自我隔離，不得再於機構內活動，也不得出入人潮眾多處，更不能搭乘公共交通運輸工具。

衛生局表示，目前台灣北部已有長照機構染疫危機，高市府1日才宣告長照機構加強防疫作為，包含限制訪客探視、禁止院際間工作人員支援與交流、每日稽核機構防疫作為、新入住的住民入住機構或出院轉入及返回機構均需核酸檢測陰性、長照機構工作人員全面快篩檢測。

(中時 )