【旅奇傳媒/編輯部整理】居家防疫也可以享受線上出國旅遊的樂趣，埃及旅遊推廣局推出線上旅遊VR影片，透過VR影片就如親臨埃及一探法老王傳奇。

列為世界奇蹟的埃及金字塔，可說是一生中必看的遠古文明遺跡！屹立四千多年的金字塔，至今仍有許多未解之謎，建造之初目的只是作為法老的陵墓。但在埃及新王國十八王朝時期，法老圖特摩斯一世决定重新尋找一處不被打擾的長眠之所。最後在盧克索附近尋得一處秘密山谷，這裡有金字塔般的崇山峻嶺遮蔽，是修建陵墓的絕佳地點。於是，在峭壁上依地勢開鑿墓室，並用亂石堵住洞口，外面不留痕跡，同时修建眾多巨大的柱廊和神廟迷惑外人，「帝王谷」的傳奇，由此展開。

此後的500年間，歷代法老們不斷地在這個山谷裡構築自己的岩穴陵墓，據埃及考古隊統計，帝王谷埋葬了埃及的64位法老，其中有圖特摩斯三世、阿蒙霍特普二世、塞提一世、拉美西斯二世等著名的埃及法老。並在墓室裡堆放著各種奢華隨葬品，雕像、戰車、太陽船、珠寶、武器、飾物、傢俱、繪圖應有盡有，豐盛的陪葬品保證了法老們在死後依然能夠繼續享受生前的榮華富貴。

帝王谷最大的陵墓是塞提一世之墓，從入口到最後的墓室約距離210公尺，垂直下降的距離是45公尺，巨大的岩石洞被挖成地下宮殿，牆壁和天花板佈滿壁畫，氣勢之恢弘，裝飾之華麗，令人難以想像。迄今為止，帝王谷出土文物最多的陵墓是圖坦卡蒙陵墓，因為它的位置極為隱秘，在三千年的時間內從未被盜賊發現，為後人保存下了5000多件珍貴的文物，真實地反映了3200 年前新王國時期的社會經濟、政治思想、宗教文化、科學技術等多方面的情況。

而帝王谷中石刻和壁畫保存最好的墓室當屬拉美西斯六世墓，寢宮中有120個墓室和眾多走廊與側廳，空間寬闊，空氣清新，因此極受遊客們歡迎。走進墓室，就會發現四周牆壁和天花板佈滿壁畫，其華麗程度令人難忘。度過數千年漫長時光，壁畫如何能鮮豔如初，至今依然是個謎！

沿著長長的階梯向下走，便看到拉美西斯六世的石棺，天花板則是大名鼎鼎的《天之書》和《地之書》對稱分佈，兩邊則以努特天空女神身軀環繞，東側《天之書》以星星為裝飾，西側《地之書》以太陽為裝飾，讓人歎為觀止。

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(中時新聞網)