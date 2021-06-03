台北1名蘇姓牙醫替林姓老翁看診，發現林翁門牙因齒面磨損而敏感，因此使用樹脂填補，未料事後遭林翁控告傷害，稱蘇害他牙齒龜裂、惡臭。台北地檢署調查後，認為蘇醫師處置符合醫療規範，處分不起訴。

林翁指控，他2019年8月23日到蘇醫師的門診看牙，蘇醫師檢查時竟不慎破壞他左上方門牙，並用樹脂塗抹掩蓋，3個月後樹脂脫落，他才發現門牙有裂痕，且發出惡臭。

蘇向檢察官解釋，因林翁告訴他上顎左側第一大門牙敏感，他檢查後發現是齒面磨損造成，因此在清潔牙齒後，局部填補複合樹脂，否認傷害；蘇並強調，病人刷牙太用力、保養不當、咬硬物等，都可能造成樹脂脫落，但不會造成流血或異味。

檢察官調查發現，林翁曾函詢健保署，健保署回函稱，本案經醫藥專家審查後，健保申報與病歷相符，也符合醫療規範；林翁後來另到台北市聯合醫院看牙，林姓牙醫到庭證稱，林翁做X光片診斷後，牙齒並未特別受損，病歷記載「慢性齒齦炎，牙菌斑導致之」，因此認定蘇傷害罪嫌不足，處分不起訴。

(中時 )