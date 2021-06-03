台股今(3日)早盤呈現上揚走勢，新台幣匯率也走升，開盤以27.670元開出，升值5分，盤中一度觸及27.615元價位，強升1.05角。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率以27.670元、升值5分開出後，一路走升，盤中來到27.615元兌1美元價位，升值1.05角，目前盤中低點為27.687元兌1美元。

台股開盤以17201.30點、上漲36.96點開出後，指數持續上揚，盤中觸及17311.28點，漲逾百點，電子權值股開高，面板股走揚，傳產股以玻陶、造紙、航連族群表現強勢。

美股四大指數周三(2日)以小漲作收，道瓊工業指數收盤上漲25.07點(或0.07%)，收在34600.38點，標普500指數收盤上漲6.08點(或0.14%)，收在4208.12點，那斯達克指數收盤上漲19.85點(或0.14%)，以13756.33點作收，費城半導體收盤指數上漲22.66點(或0.71%)，收在3196.98點。

(中時新聞網)