中國文化大學日前傳出4名學生確診，校方緊急大消毒後，台北市政府新成立「快篩機動隊」，進駐校園針對314名留宿生進行快篩，14人快篩呈現陽性，今日14名學生經PCR篩檢結果均為陰性。

文化大學1日傳出大倫館宿舍出現4名留宿男學生確診，昨日北市府啟動「快篩機動隊」進駐校園，針對314名留宿生快篩，13人快篩陽性，令1人則是有相關症狀，被送往陽明醫院急診室快篩也是陽性，14人進一步進行PCR採檢，今日結果出爐，均為陰性。

台北市副市長黃珊珊表示，市府執行快篩計畫以來，各快篩站陽性準確率平均達8成以上，然有部分盛行率低的區域，也曾出現過偽陽性偏高的情形；文大專案非特例，如過去台中朝陽大學就曾出現29快篩陽，最後全數陰性的案例、北市先前為消防同仁、萬華區公所等機關進行大規模快篩，也曾出現偽陽性偏高的結果。

台北市立聯合醫院副總院長璩大成分析，盛行率低的區域，快篩的偽陽性易偏高，「感染熱區」快篩準確率則相對較高，快篩出現極端值，與篩檢的群體、數量、檢測儀器設備等都有關係，於目前疫情狀況下，快篩仍具有其必要性及迫切性，行動快篩隊的任務也將持續執行，以找尋潛伏熱點，圍堵傳染鏈。

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(中時新聞網)