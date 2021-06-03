這次疫情，爆發多位醫護人遭砍成重傷；民進黨立院黨團今召開記者會，衛福部目前擬修法，把醫護人員執行防疫工作時遭受暴力所生損害納入補助事項。民進黨副幹事長黃世杰表示，修法只要把這個情境納入即可，民進黨立院黨團全力支持，希望能加速進行，適用在這一次的個案上。

民進黨立院黨團今記者會，幹事長劉世芳指出，民進黨也同聲譴責。醫療在第一線，若有受到暴力對待，應該有補償措施，所以民進黨的立院黨團全力來支持，衛福部擬修正傳染病防治法中，醫護人員在執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡的補助辦法裡，希望把「執行防疫工作受暴力所生的損害」也納入補助，而且在治療跟休養，薪資也由中央全力補助。

劉世芳強調，衛福部修正有關於醫護人員執行第五類傳染病防治法時受到暴力所生的損害，必須納入補助，也希望能夠納入特別預算裡面。

黃世杰指出，對於極少數沒有感謝醫護人照顧還攻擊醫護人員者，犯罪行為已有修正，可處3年下、10年以上有期徒刑，希望這個個案已經進入程序，能夠盡快處置。

他指出，衛福部已經針對這樣特殊的情形，在「傳染病防治法」第74條有這個相關的規範，就是如果執行第五類傳染病的防治工作，而有相關致傷病、身心障礙或死亡，能有一個補助辦法。

他說，目前衛福部所訂定的這個叫做「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，當初是因為SARS的時候，執行的防治工作者受到感染，所以有這個特別補助，現在衛福部為了要處理好這次發生的極端個案，會再修訂，如果執行這項工作時受到暴力威脅而致傷病或死亡，也會納入這個補助辦法。

他指出，因為這個補助辦法，現在就已經有很全面的相關補償，包含子女教育費用還有各種給付，是一個完整的辦法，只要修法把這個情境納入，應該就可以給醫護人員在前線執行防疫、防治工作的保障，希望能加速來進行，適用在這一次的個案上。

劉世芳表示，這次的暴力事件，上個會期剛通過的「職業安全衛生法」也可以納入。所以，在第一線醫護人員很努力處理有關防疫的朋友可以放心，站在民進黨立院黨團的立場，一定全力支持。

(中時 )