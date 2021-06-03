歐洲足球五大聯賽至今都已全數落幕，下屆歐冠32強中的26隊也已搶先出爐，而英超曼聯、義甲尤文圖斯也都在其中，而賽季落幕之後最受人矚目的就是球員交易了，整個賽季不少球隊都傳出陣中大將要離隊消息，例如巴塞隆納梅西(Lionel Messi)、巴黎聖日耳曼姆巴佩(Kylian Mbappe)，而尤文C.羅納度(Cristiano Ronaldo)更傳出將離開球隊。

Cristiano Ronaldo could be the key to Paul Pogba's transfer to Juventus from Manchester United #MUFC https://t.co/HsXnaSZ0Hc — talkSPORT (@talkSPORT) May 31, 2021

賽季結束後C羅在個人社群發了篇長文感謝球隊，讓外界不禁聯想他是否暗示將離隊，而幾支豪門也都蓄勢待發想搶人，其中包括老東家皇家馬德里和曼聯都對他有興趣，台北時間6月3日凌晨，據英國知名媒體《每日快報》消息指出，C羅一直與曼聯維持緊密聯繫，红魔依然是葡萄牙巨星最熱門下家之一。

而據傳曼聯為找回C羅為尤文提供了一份方案，是以交易方式為主，不過他們相當大方，擺出柏格巴(Paul Pogba)、馬西奧(Anthony Martial)、范德貝克(Donny van de Beek)、德赫亞(David de Gea)，他們願意讓對方挑走任一位來交換C羅。

目前在德國《轉隊市場》統計下，柏格巴身價高達6000萬歐元、馬西奧5000萬歐元，范德貝克和德赫亞分別是3500萬和2200萬歐元，4人總價高達1.67億歐元，若曼聯願拿4人當作籌碼來交換C羅，對尤文來說非常有吸引力，因為他們可以依照球隊自身弱點來補強。

而目前柏格巴是離隊傳聞最大的一個，不少球隊也在探討得到這位法國巨星可能性，不過他價格相對不便宜，過去也常在球隊鬧離隊，要收購他的球隊必須有心理準備，去年他曾透過經紀人表示自己在曼聯不愉快，警告球隊要將他放走，否則將會「免費」失去他，雖然後來他留下，但仍是顆不定時炸彈，這次就看尤文是否要選擇他了！

(中時新聞網)