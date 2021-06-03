永齡基金會向衛福部申請BNT疫苗進口，指揮中心指揮官陳時中昨(2日)表示，文件獨缺一紙「原廠授權書」，此說法讓台北市議員游淑慧認為，指揮中心意在刁難，反遭綠委王定宇抨擊有低能化現象，對此，游淑慧2點怒問王定宇，並痛批王「有認知病嗎」。

游淑慧2日在臉書表示，鴻海創辦人郭台銘和佛光山是「拿自己的錢」買疫苗，不是拿國家的錢買疫苗，更不是拿國家的錢買還在實驗中的疫苗，衛福部管那麼多幹嘛？買得到買不到是民間團體的事，受贈後要怎麼審核使用，才是政府的事，「衛福部可以『事後審查』受贈疫苗的安全性，而不是『事前刁難』民間的採購行為。」

對此，王定宇今（３日）在臉書反擊游淑慧，稱「這位」真的主張「疫苗」要注射到人體內的「疫苗」，只要是捐贈，國家就不用管「來源是否為真」、「疫苗是否為真」？請問這種低能化現象，是因為「政治立場」造成的症狀？或是本來就是如此？

針對王定宇嗆聲「低能化現象」，游淑慧也隨即在臉書回擊，表示王定宇回嗆她：「政府不用管疫苗是否為真嗎？」她就問，「是你出錢嗎？是政府出錢嗎？出錢買的是佛光山和郭台銘」；她再問，下單國產疫苗時，王有先要求起碼拿到「原廠解盲成功保證書」？（更別說看到成品或三期臨床報告）。

游淑慧痛批，代理採購、捐贈受贈和公費自費是不一樣的！王定宇不把關國家預算，郭董花錢卻管那麼多，「有認知病嗎」？如果預設立場、懷疑那麼多，就不要開放民間機制啊，幹嘛假裝開一個門，讓人家準備文件、讓民眾引頸期待，然後說這些五四三。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「政府自己不買也不要別人買，丟臉」、「反正就是不讓郭董等民間單位進疫苗，一旦疫苗進來，高端疫苗就會跌不停了，民進黨就沒的撈了，百姓死多少人根本不是民進黨擔心的」、「反正就不讓國際認證疫苗進來就是」、「民進黨不知道還要讓台灣人死多少，才不卡疫苗」。

(中時新聞網)