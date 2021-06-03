基隆市政府今早舉行防疫記者會，市長林右昌宣布好消息，基隆再獲2100劑疫苗，提供給第二、三類人員施打，將迅速為城市建立防護網。

中央流行疫情指揮中心6月1日發送剩下26萬劑疫苗，而基隆市僅獲1700劑，引起大眾不滿，市長林右昌更一度向中央喊話，北北基桃是首都生活圈，很多市民在雙北移動染疫，基隆不能被排除在外，要求比照雙北。

林右昌宣布，中央今天補發2100劑疫苗給基隆，加上6月1日發配的1700劑，目前總計3800劑，未來針對第二、三類人員進行接種，盡速為城市形成防護網。

林右昌說，希望中央以後比照這樣的原則處理，否則雙北疫情若壓不下來，首當其衝的就是基隆市，並強調一定要求必須把基隆納入整個北北基桃防疫的生活圈。

此外，林右昌表示，如果有民間企業或團體有能力去取得國際上的疫苗，市府都樂觀其成並全力促成，也盼能捐助給政府擴大施打。

(中時 )