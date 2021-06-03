疫情嚴峻，全國三級警戒至6月14日，民眾為避免群聚紛紛在家防疫，前民進黨桃園市議員王浩宇也分享自己的居家防疫生活，並PO出一張「吐舌床照」，表示「沒有政治人物的包袱真的很爽」。

王浩宇昨（2）日在臉書表示，某天為了防疫連續睡了18個小時，下午2點多起床便拿起手機拍了張照片，接著戴上口罩、穿著短褲拖鞋，鬍子沒刮就出門買吃的，「沒有政治人物的包袱真的很爽，愛睡到幾點就睡到幾點、想多爽就多爽。但我的底線是，一定要繼續裝可愛。」

王浩宇也自虧「那個舌頭在幹嘛」，網友看了照片後則在底下留言表示，「能耍廢當然就是要耍廢啊！這張真的很可愛」「考驗鐵粉的時候」。另有人批說，「噁心」「安逸的當你的市民吧，笑死，人民的眼睛是雪亮的」。

對於疫情，王浩宇除關注疫苗議題外，今也在臉書指出，從目前掌握的發病日跟傳染鏈看來，在華航、諾富特案例幾乎都清零的狀況下，目前幾乎所有的案例，包含獅子王、葡萄家族、宜蘭遊藝場等，最早都可以追朔到萬華周邊的阿公店，因此他認為，茶室的疏忽管理，是這波疫情的起火點。

(中時新聞網)