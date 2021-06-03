凱基投顧出具最新報告，指出全球製造業2021年首季庫存僅回升至平均水準、科技業庫存仍低於平均水準，除了隱含終端需求仍強勁外，亦預告庫存回補行情將持續，支撐下半年產業營運動能，營收擴張動能及庫存回補力道將支撐企業獲利延續上升周期。

凱基投顧表示，美國最新公布的5月製造業PMI庫存指數自4月的46.5小幅回升至50.8，維持在過去平均水準附近，隱含終端需求強勁導致庫存持續消耗，且物流困境、關鍵原物料短缺、交貨時間拉長等問題，導致庫存一直無法拉高。

凱基投顧指出，往年景氣從觸底反彈至高峰位置，庫存指數通常會自低於平均2個標準差拉升至高於平均2個標準差。在數位經濟及原物料需求雙動能帶動下，過去1年來的庫存回補行情，已使庫存指數自最低檔拉升至目前的平均水準附近。

凱基投顧認為，此狀況隱含本波庫存回補行情目前才回升到中段位置，並預告未來的半年至1年將延續庫存回補效應不變。而景氣處於庫存回補階段，通常有利企業獲利上修，並支撐股市維持多頭。

進一步觀察各產業，凱基投顧指出，全球電子代工（EMS）廠首季庫存天數雖自33天拉升至46天，仍與往年平均的43天相當，位處平均水準附近，隱含數位經濟帶動筆電、平板電腦、雲端／數據中心等終端客戶拉貨持續強勁跡象。

凱基投顧表示，依據過往經驗，全球EMS廠庫存位處平均水準附近或以下時，可預告科技廠未來半年至1年營收將維持擴張力道。供應鏈調查亦顯示，全球筆電今年出貨量預估將續揚20％，智慧型手機歷經本季的短暫季節性調整後，下半年將迎來顯著拉貨動能。

半導體業方面，數位經濟帶動筆電及伺服器需求強勁，持續消耗相關半導體庫存，而車用半導體歷經長期調整後更出現缺貨狀況。凱基投顧指出，全球主要繪圖晶片大廠及主要車用半導體大廠，首季庫存天數分別較平均水準低了0.3個、1.5個標準差。

展望後市，凱基投顧認為，除了數位經濟帶動筆電與伺服器需求持續強勁，以及車輛電動化持續支撐半導體結構性需求外，蘋果新款iPhone將於6月啟動拉貨，亦將支撐整體半導體下半年維持庫存回補力道。

因全球製造業及科技業庫存仍偏低，除隱含終端需求仍強，亦預告庫存回補行情將持續至明年上半年，支撐企業獲利上修周期。凱基投顧維持台股今年高點17500點看法不變，特別看好筆電、伺服器、蘋概、成衣／製鞋、自行車、電動車、周期性類股、美國餐飲等次族群。

(時報資訊)