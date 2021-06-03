代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數降至34分，較4月37.2分減少3.2，對應燈號意外未跌至藍燈、連續亮出15顆黃藍燈，但分數更創下近一年以來新低。風向球六大構成項目中，僅議價率、成屋供給量等二項分數不變，其餘預售屋推案量、建案報廣量、來人與成交組數等四項分數悉數下滑。住展雜誌研發長何世昌表示，近期新建案市場完全顛覆所有人預期；原先，外界擔憂政府打炒房措施能抑制房市，但沒想到中途殺出程咬金，突爆式疫情對房市的衝擊程度顯然比政策抑制更大，北台灣房市已暫時進入冷卻狀態。

何世昌指出，疫情瘋狗浪來襲，建商放緩推案腳步，但5月房價議價率卻聞風不動，代表多數建案並未降價，主因應該是業者被成本卡死了，尤其持續高漲的營造成本，造成建築開發商龐大的壓力。且在疫情爆發後，缺工情況更嚴峻，有的工地更因工人染疫而停工消清，嚴重影響到工程進度，未來要注意有沒有可能爆發新一波延後交屋潮。

受疫情衝擊最劇烈的，莫過於疫情重災區如萬華、板橋、中和與新店等地。其中，萬華與中和市況衝擊最大；萬華所有的新建案案場都拉下鐵門、停止營業，而中和則有約八成案場休息，兩地在5月第三周假日起成交量趨近於零。

何世昌認為，短期而言疫情仍是房市的主宰，6月狀況可能也不會太理想，但後市並未如想像中那麼悲觀；若三級警戒解除、且民眾渡過恐慌期後，遞延性買盤遲早將會出現，房市應能快速回溫。

(時報資訊)