3檔板卡百元股微星(2377)、華擎(3515)、技嘉(2376)近期相繼在新品上較勁，而從獲利面來看，今年首季以微星EPS 4.94元奪冠，其次為技嘉的4.34元，華擎則為4.14元。

技嘉在ARM伺服器領域發展多年，與Ampere也一直保持著緊密的合作關係，去年6月下旬便已經搶先推出支援ARM架構處理器 Ampere Altra 設計的產品，目前更針對Ampere Altra處理器系列開發出更完整的產品線，使ARM伺服器與伺服器主機版的產品選項更加靈活。今年的COMPUTEXVirtual技嘉專館，展出的ARM架構解決方案，從EATX規格的MP32-AR1伺服器主機版，到1U規格R152-P30伺服器與2U規格的R272-P30伺服器旗艦機型外，技嘉更推出了E252-P30，可完美符合邊緣運算需求的邊緣運算伺服器，與GPU解決方案G242-P31伺服器，支援4張NVIDIA A100 Tensor Core GPU，同時也是世上第一台擁有 NVIDIA 認證的ARM架構 GPU伺服器。

技嘉指出，2021年正式啟用的日本超級電腦『富岳』(Fugaku)，至目前為止已經連續兩次由Top500表選為世界排名第一，不僅有著驚人的7,299,072處理器核心數，更是使用ARM處理器核心的超級電腦。

微星則推出上市5款機型擁有Intel（英特爾）第11代Rocket Lake-S處理器的電競主機。從旗艦的「Aegis 系列」到電子競技標準機箱設計的「Infinite 系列」，以及輕薄外型的「Trident系列」，滿足不同需求玩家。MEG Aegis Ti5 11th具有世界上第一個擁有「智能旋鈕」設計的電競主機，可以根據玩家的不同需求快速切換系統性能設置。硬體部份，配備最新 Intel Core i9-11900K 處理器和NVIDIA RTX 3090顯示卡，以及MSI獨有的第四代寂靜風暴冷卻系統(Silent Strom Cooling 4)散熱設計，將VGA、CPU、PSU、VRM 獨立氣室，幫助熱風排出，維持主機高效能運轉。

(時報資訊)