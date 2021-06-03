天氣擔憂，周四穀物電子盤全收揚，其中玉米期貨漲逾1%，收復前一交易日的部分跌幅，由於對美國乾燥天氣和強勁需求的擔憂，進一步支撐價格；另外，大豆連續三日攀升，由於對全球食用油供應的擔憂，推動豆油漲至10年高價。

周四(6/3)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲1.04%，至682.25美分，盤中高點685美分，最低675美分；最活躍的大豆期貨漲1.28%，至1582.5美分；最活躍的小麥期貨漲0.65%，至692美分。(商品行情網)

(時報資訊)