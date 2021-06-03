《商情》天氣擔憂 玉米電子盤漲逾1％ 11:432021/06/03 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣擔憂，周四穀物電子盤全收揚，其中玉米期貨漲逾1%，收復前一交易日的部分跌幅，由於對美國乾燥天氣和強勁需求的擔憂，進一步支撐價格；另外，大豆連續三日攀升，由於對全球食用油供應的擔憂，推動豆油漲至10年高價。 周四(6/3)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲1.04%，至682.25美分，盤中高點685美分，最低675美分；最活躍的大豆期貨漲1.28%，至1582.5美分；最活躍的小麥期貨漲0.65%，至692美分。(商品行情網) 《商情》豆油強漲 大馬棕櫚油彈逾5％ 陸股午間走揚 上證漲0.38％ (時報資訊) #全球 #擔憂 #天氣 #活躍 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙漲 新台幣早盤強升逾1角 觸及27.615元 11:372021/06/03 財經 《半導體》先進製程領先 台積電強攻600元 10:352021/06/03 財經 《國際產業》AMC股價飆升近1倍 Mudrick差一天少賺逾3億美元 11:092021/06/03 財經 《韓股》電子股走高 KOSPI創近1個月新高 11:262021/06/03 財經 大型權值電子股回神 台股上漲近百點 09:292021/06/03 財經 《國際金融》能源股走強 歐股再創高 10:012021/06/03 財經 長榮 零股交易人氣王 04:102021/06/03 財經要聞 《金融》疫情促升電子支付 未來5年成長翻倍 08:372021/06/03 財經 《盤中解析》「航」向17300 短震恐大 11:262021/06/03 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 09:052021/06/03 財經 需求大增 油價飆２年新高 04:102021/06/03 財經要聞 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 特斯拉玩完了？市占狂掉18％ 馬斯克1舉動種敗因 - 財經 《傳產》疫情程咬金 北台灣房市急凍 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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