疫情持續嚴峻，勞動部今年再度提出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，相較去年僅限投保級距基本工資以下勞工才能申請，今年擴大至所有級距勞工皆能申請，206萬職業勞工再扣除被排富後，有185萬名職業工會勞工可望依其投保級距不同可領1萬至3萬元不等的生活補貼。

勞動部去年針對投保在職業工會且級距在2萬4000元以下、且2018年綜合所得未達課稅標準的勞工可以請領3萬元生活補貼，據統計，去年共有122萬3347件申請、核准112萬6046人、發出337億8138萬元。

但遭外界詬病許多自營作業者明明受到疫情衝擊，但卻無法獲得補貼，勞動部今天提出的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」放寬至投保級距2萬4000元以下的勞工可以請領3萬元生活補貼，而2萬4000元以上的勞工則可請領1萬元補貼，據勞保局3月統計，受益人數可望達206萬餘人。

(中時 )