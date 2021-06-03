台灣本土疫情持續延燒，傳出多例死亡個案恐與「快樂缺氧」有關，引起民眾瘋搶血氧機。對此，醫師郭彥良昨在臉書粉專發文表示，測試自己的血氧濃度其實很簡單，透過觀察手指甲的顏色就可以看出端倪，如果指甲是粉紅色的，那血氧肯定有90%，但若指甲為紫色的可能就要準備送醫了。

醫師郭彥良昨在臉書粉專《不來的郭醫師Dr. Brad Kuo》上分享，最近許多人搶買血氧偵測機，說是怕缺氧但自己不知道，可能會快樂缺氧然後死掉。但其實要知道自己有沒有缺氧，血氧濃度是否降到80％以下，不一定要靠血氧機，也可以透過自己的手來撿查。

郭彥良表示，若手指甲是粉紅色的，那血氧濃度肯定有90%以上；但如果指甲顏色呈現紫色，那可能就要準備送醫了，就這麼簡單。順道一提，如果壓住指甲，使其暫時變白，但鬆開後2秒內指甲就恢復成粉紅色，這代表著血液循環良好，但若放掉後不會立刻變粉紅色，反而需要一段時間，這就是循環不好，要特別注意。

郭彥良指出，無論你是買不到血氧機，還是買到但用了1、2次就丟到一旁，真的要用卻找不到，不防學會這招來確認自己的血氧濃度，方便又容易。

(中時新聞網)