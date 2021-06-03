本土疫情不斷擴大，死亡人數已超過SARS時期，引爆全國恐慌。國民黨立委李德維指出，指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎稱自己聽說，鴻海集團創辦人郭台銘計畫進口的疫苗快過期了，隨後即被做成梗圖，被綠營民代、側翼四處轉傳，李秉穎遭踏伐後又改口是「口誤」；指揮中心竟成「假訊息與它的產地」，行政院院長蘇貞昌到底敢不敢抓？

李德維昨日（2）在臉書發表文章《記錯與聽說》，內文表示，李秉穎身為指揮中心專家諮詢小組委員，卻信口開河說自己「聽說」郭台銘計畫進口的疫苗「這批快過期了」，隨即被做成梗圖，由民進黨公職民代、側翼粉專名嘴到處轉傳，還說「多數名嘴沒有醫師背景，請勿聽信」云云，結果李秉穎之後又改口說自己「口誤」。李德維質疑：「我就問一句，李秉穎製造假消息，綠營意見領袖散播假消息，罰不罰？」

李德維痛批，蔡英文週一的談話，被戲稱為「高端法說會」，不回應人民對政府的種種質疑與挑戰，結論嚴防假訊息，蘇貞昌1日露面，也再度重申要抓假訊息，結果「敵人就在本能寺」，指揮中心就是「假訊息與它的產地」，到底抓不抓？

對此，李德維直言：「蘇貞昌你有什麼好生氣？你不敢辦造謠的李秉穎，不敢辦轉傳的王定宇、王瑞德等人，只敢偵騎四出，專辦小老百姓，不就坐實了『下民易虐』？至於李秉穎醫師，恕直言，過去反對擴大篩檢，如今政治掛帥，已經不適任了。」

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(中時新聞網)