新北市政府根據疫調結果顯示市場為確診者足跡主要熱點，林口警分局於昨（2）日即配合公所於轄區「林口公有市場」與周遭實施「防疫宣導」，要求民眾落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及確實保持安全社交距離等措施，不讓市場成為防疫的破口。

林口防疫熱區警派高頻率巡邏全力杜絕疫情破口。(蘇育宣翻攝)

據了解林口區計有六個里列為防疫熱區，分別是湖南里、南勢里、東勢里、仁愛里、西林里及林口里，影響人數約86,662人，而熱區防疫任務，是林口警分局、林口區公所、清潔隊等共同嚴格管控市場及賣場人流、進行走動式高頻率巡邏、熱區範圍全面大清消及稽查非必要營業場所執業狀況等措施。

林口警分局也因應防疫熱區規劃五線高頻率巡邏，涵蓋湖南里等六里，針對市場、公園等人潮易聚集處，民眾未戴口罩勸導不聽者取締告發及未保持社交距離、群聚等情形強化勸導。

分局長陳保安呼籲民眾外出務必戴口罩，進入市（賣）場等人潮易聚集區域，應確實完成測量體溫、實名制與酒精消毒並確實保持安全社交距離、勿群聚…等程序，如發現有違反三級警戒規定，將函請衛生局裁罰，希望民眾遵守防疫規定，勿讓病毒有任何破口可趁，保護自己也保護家人。

(中時新聞網)