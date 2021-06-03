新北市經發局日前1名外包廠商人員確診，衛生局緊急匡列同層樓的經發局同仁全面採檢，其中1名同仁上月28日快篩陰性，卻直到昨日（2）才收到PCR採檢陽性報告，等待5天期間不僅正常上班，還曾服務民眾臨櫃收件業務；新北市經發局昨緊急辦理全區大清消，即日起全面暫停臨櫃服務。

新北市經發局上月底一名駐府外包人員確診，經發局匡列多人擴大採檢，結果出爐全數都為陰性；但因採檢的醫院不同，多數員工早在快篩隔日就收到PCR陰性報告，這名員工卻直到昨天晚上，才收到PCR採檢報告顯示陽性確診，等待期間長達5天。

據了解，該確診員工為市府約聘雇，快篩陰性後正常回到工作崗位，負責櫃檯的收件業務，因經發局上月即採取分流措施，該確診員工座位距離四周同仁至少2公尺距離，僅負責收取、沒有遞件給民眾的動作，中間有塑膠布連相隔。

新北市經發局昨晚緊急全區大消毒，配合衛生局疫調進行人員分流及居家隔離作業，該確診員工也已送醫治療。

新北市經發局表示，面對疫情嚴陣以待，經發局自6月3日起至6月11日止，針對公司、工業及商業登記作業，暫停臨櫃服務，全面改以線上申請、郵寄送件及傳真申請影印抄錄方式辦理，以落實防疫優先目標。

(中時 )