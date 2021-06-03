「有無院內感染 工會訴求應如實公佈」，醫院龍頭台大醫院於五月中時，在發生過工務室員工確診，如今院內又紛紛傳出有醫護人員感染，台大醫院企業工會表示，從上周開始直到近日不斷聽說有同事確診，向院方求證，都只獲得「環境已經清消」、「有適當匡列與隔離」，所以不公告，造成醫療人員人心惶惶，時時刻刻都身處於被感染的恐懼中，今天上午發出聲明，要求台大一定要說清楚，到底有沒有院內感染，又有多少人染疫，說清楚，才能給醫護一個安全的工作環境。

台大醫院工會表示，最近陸續接獲員工或工會會員反應，院內陸續傳出有員工感染新冠肺炎，工會因此向院方詢問此事，院方表示已照適當程序進行員工安置、匡列與隔離、並進行環境的清消，故暫不公告，以免造成員工有無謂的恐慌。

「是否院內已有大量院內感染正在發生？」、「當我到其他病房服務、臨時轉送病人至其他病房，是否防護足夠？」、「我住的醫護宿舍安全嗎？會不會隔一道牆的同仁已經染疫了，而我們昨天仍在共用衛浴？」

工會秘書王棋筠表示，在工務室感染事件後的5月24日開始，院內就不斷傳出有人確診消息，直到這一、兩天，都還有同事不斷傳出再度有醫護同仁確診的消息。

王棋筠表示，由於之前的感染事件，院方連有員工染疫的事件都未曾在院內公告，更無法知道哪些單位為高風險地點而需要避免前往，院方也未曾說明後續處置，如：是否進行匡列、清消等動作，因而對於自己是否受到適當的保護而相當有疑慮。

她表示，院方不說明，反而會讓員工更恐慌，增加了更多的猜忌與恐懼，過多的擔心，造成醫護人員時刻身處於被感染的恐懼中。

工會因此呼籲台大醫院院方，能夠向院內同仁進行正式公告，目前是否已有醫護人員確診、該同仁單位是否已經被清空關閉、需匡列或隔離的同仁有無接受到合理的安置。而在院內的醫護宿舍，是否都有做到公共區甚至是全面性的清消，以及同寢、同層的室友或樓友是否都有做到該有的匡列與隔離。

工會強調，在疫情蔓延之下，要避免院內感染已非易事，所有醫療機構的經營者唯有力保大局，若真有員工染疫，便是對院方防疫不足的提醒。許多醫院除了對外明確說明人員染疫情況，也詳細交代相關的處置措施，此舉非但不會遭受同仁譴責，反而可凝聚向心力，更可讓其他人提高警覺、感到受重視與保護。台大醫院身為百年老店，在疫情的當口工會期許院方應挺身勇敢面對，以不負國人之期望。

對此台大回應，關於工會提及之事件，起因為院內某病房在全院普篩陰性後，有發生人員身體不適進而確診之情事。進一步調查後發現，該單位陪病者有多名陽性確診者。目前相關病人都已轉移至其他單位，事件當事之相關人員都有被通知，也均有進行匡列隔離，本院同時皆依規定通報。

茲因社區疫情延燒，病毒可能隨著病人或陪病家屬進入院區，故本院採取相關安全作為包括篩檢、實施隔離防護措施、環境清潔、手部衛生等，確保病人及員工安全。現為疫情嚴峻之時期，院內每一單位皆為高風險單位，人員進出及接觸皆須謹慎且減少非必要之接觸。

本院已對住院病人及陪病家屬進行全面篩檢，並要求固定陪病人員。本院雖然再三宣導，但也無法限制陪病家屬出入社區或不進行可能受到感染之行為，以避免將病毒由社區帶入醫院，也無法完全阻止病人以及陪病者在病房互動，因其可能發生互相感染，這是醫療機構端的困擾及挑戰。

關於確診感染之情形，當事人及相關人員皆有被通知以及說明，未來本院每周將會與工會進行內部溝通，至於依照法規無法對外公開之資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

(中時 )