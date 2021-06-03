近日本土新冠疫情大爆發，一名28歲的小花（化名）與丈夫在疫情尚未爆發時，就決定接種疫苗，沒想到打完疫苗後，小花覺得全身發熱且疲倦想睡，原以為是打疫苗的副作用，但經過幾天休養後情況沒有緩解，經丈夫協同至醫院檢查，發現原來是懷孕了！夫妻倆開心之餘也開始擔心，新冠疫苗是否會對懷孕的媽媽或胎兒造成危害？

●準媽媽打疫苗 一人施打兩人同享

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，根據國外報告指出，孕婦接種疫苗時，發生副作用的機率與一般人無異。

另外，有的孕婦會擔心發生血栓的問題，李世明醫師說其實不用過度擔心，因為以目前數據來看，血栓的發生機率僅十萬分之一，但施打疫苗對孕媽咪防疫都有很大的幫助，在利弊衡量下，仍然建議孕婦施打新冠疫苗，一旦媽媽體內產生抗體，少數抗體會經過胎盤給寶寶，讓寶寶在出生後三個月內仍有防護能力。

●疫苗種類多 醫：正確施打更有效

李世明醫師進一步說明，台灣目前的新冠疫苗主要是已經在施打的AZ疫苗，及近期會進來的莫德納疫苗，其中AZ疫苗是DNA疫苗，它以腺病毒為載體，人類施打後身體會產生抗體，但它產生抗體的時間較為緩慢、效果不錯且副作用也不大；而莫德納疫苗是mRNA疫苗，經奈米顆粒化後打入人體，經免疫細胞辨識吞噬後可快速產生抗體，根據科學數據顯示，它的效果較佳且副作用更少。

因疫苗資源不足，在資源許可的情況下，李世明醫師建議可以分三類群體施打不同的疫苗，才能發揮疫苗的最大功效：第一類為孕婦以及18~50歲的年輕族群，建議可以接種莫德納疫苗，降低產生血栓的副作用。

第二類為50歲以上的長輩，則可接種AZ疫苗，根據研究指出，在接種完第一劑疫苗後，保護力就可達60~80%。

第三類則是曾經接受過器官移植，並在使用抗排斥藥物的患者，由於抗排斥藥物的關係，患者在施打疫苗後，產生抗體的效率會較差，因此這類群體如果施打完第一劑疫苗後，若發現抗體表現不好，建議在施打第二劑時，可以使用另外一種疫苗，由於不同種類的疫苗，產生的抗體作用機轉不同，能增加患者產生抗體的機率，進而獲得保護力。

●準媽媽不擔心 減少外出降低染疫風險

李世明醫師提醒，準媽媽們其實不用太過擔心，只要配合政府的防疫措施，勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，並減少外出活動，就能降低染疫的風險，倘若真的不幸確診染疫，也千萬不要驚慌，應配合政府單位儘速就醫，才是保護自己又保全孩子的好方法。

(中時新聞網)