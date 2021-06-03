據指出，位於台北某空中管制單位的空軍1位校級軍官確診，這也是國軍首位軍官確診。空軍司令部今（3日）表示，目前已依據中央疫情指揮中心的規定進行人員管制及篩檢，目前均屬陰性，而對於場所也全面清消。

據了解，這位校級軍官是在返回中部家中，再回到部隊而確診。軍方官員說，相關單位早已分流辦公，不影響戰備。

(中時 )