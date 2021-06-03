首位軍官確診 休假回中部染疫 營區全面清消 11:542021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據指出，位於台北某空中管制單位的空軍1位校級軍官確診，這也是國軍首位軍官確診。（圖／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據指出，位於台北某空中管制單位的空軍1位校級軍官確診，這也是國軍首位軍官確診。空軍司令部今（3日）表示，目前已依據中央疫情指揮中心的規定進行人員管制及篩檢，目前均屬陰性，而對於場所也全面清消。 據了解，這位校級軍官是在返回中部家中，再回到部隊而確診。軍方官員說，相關單位早已分流辦公，不影響戰備。 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 (中時 ) #確診 #校級軍官 #空軍 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 董哥真心話／董智森：蔡英文 這天遲早會來 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 陳時中會議太多才沒3＋11紀錄？網氣炸嗆：坐實柯P說這句 - 政治 指揮中心成「謊言中心」？她勸小英：把陳時中這絆腳石搬開 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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