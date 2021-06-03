【旅遊經 編輯部報導】

隨著夏天的來臨，想像人在清澈海水、湛藍晴空、美麗的海岸、自在的人群、玩樂的笑聲，讓人不僅懷念起愜意的海島假期，根據調查，一旦解除旅遊限制之後，您最想去哪兒？泰國觀光局（TAT）普吉島辦事處曾做過一系列相關旅遊計劃問卷調查指出，大多數，甚至達90.8％的泰國觀光客們表示，想要造訪普吉島！而普吉島即將要開放了，預計7月1 日起開放給國際遊客。

泰國普吉島即將於7月1 日開放，開放給已完整接種疫苗旅客前往旅遊，也代表從現在開始，普吉島重新開放倒數計時！而普吉島也將成為泰國第一個向已完整接種疫苗的外國遊客開放的景點！

普吉海邊(圖：旅遊經提供)

泰國觀光局長 YUTHASAK SUPASORN表示，我們泰國觀光局的所有人都與普吉島的每個人一樣興奮和期待，他們準備在不久的將來歡迎外國遊客回來。

海上夕照(圖：旅遊經提供)

泰國觀光局 台北辦事處指出，從7月1日起，歡迎已完整接種疫苗的外國遊客前往普吉島旅遊，我們了解目前因疫情關係，相關的出團限制，旅遊警示及第三級疫情警戒尚未解除，但為了之後開放的準備，泰國觀光局會與各位夥伴保持緊密聯繫並持續合作推廣普吉島及其它泰國城市旅遊景點。在此期間，希望大家一起加油，小心防疫！

泰國美食(圖：旅遊經提供)

綠咖哩椰子雞(圖：旅遊經提供)

泰國美食_芒果糯米(圖：旅遊經提供)

(中時新聞網)