失聯移工就醫諮詢專線。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

科技大廠外籍員工群聚感染，新竹縣外籍移工人數約為2.1萬人，為了避免讓移工感染新冠肺炎或隔離無所適從，新竹縣政府彙整勞動部移工就醫諮詢專線，提供有疑似症狀的移工可透過電話洽詢，由政府協助，避免搭乘大眾交通工具就醫，新竹縣政府的防疫專線為03-5511287，移工也可撥打1955專線。

新竹縣長楊文科表示，請民眾一同提醒周遭的移工朋友，有疑似症狀務必通報，避免成為防疫破口。楊文科也責成勞工處外籍移工查察人員，透過各種管道加強宣導，建議企業讓外籍移工分流上下班、設置餐桌隔板等。

勞工處指出，會建議雇主盡可能提供休閒娛樂設備，宣導移工勿參加集會活動，減少外出機會，甚至協助移工購購買口罩，隨時掌握移工欠康狀況及協助不適者就醫等。

失聯移工就醫諮詢專線，英文為04-2473-9531、越南語04-2473-9535、印尼04-2473-9536、泰國04-2473-9537。新竹縣政府防疫專線03-5511287，如需就醫請佩戴好口罩自行前往，不可搭乘大眾交通工具。移工也可加入[email protected]移點通，掌握第一手防疫消息。

(中時 )