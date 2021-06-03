針對新冠肺炎疫情的第三級防疫警戒將持續到6月14日，大人小孩通通都待在家裡上班、上課者居多。到底在台灣哪一款視訊軟體最盛行、受到最多關注與討論呢？透過大數據分析，可以一探究竟。

《Social Lab社群實驗室》報導，他們透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台視訊話題近一個月（2021/4/28-2021/5/27）的網路聲量表現(資料來源包含討論區、社群網站、App評論、新聞），了解台灣網友們最常討論的五大視訊軟體，以及大家視訊時最怕遇到的六種尷尬情形。

【視訊軟體 台灣最夯就是Google Meet】

《Social Lab社群實驗室》觀察網路聲量後發現，在本土疫情爆發近幾週以來，網路上討論聲量最高的就是「Google Meet」，發現這款軟體是網路課程最愛選用的平台，是企業愛用的選擇，快速能夠發起會議的優勢，頗受好評。第二名則是在台灣盛行率最高的社群平台LINE，主因就是「大家都會用」，學習門檻相對低，操作困難性比較小。第三名則是Microsoft Teams，盛行的主因是因為這是不少大專院校指定的遠距教學軟體。Zoom以及Cisco Webex則分別是第四、第五名。

Social Lab分析近一個月關於「視訊」的網路聲量，發現台灣網友最愛的五大視訊軟體。（摘自Social Lab）

【視訊會議意外多 大家都有這項困擾】

因為疫情，參與視訊會議成為大人、小孩的日常，不過當人人都在視訊會議中，由於技術不熟悉等因素，也有不少視訊會議期間令人尷尬的情況發生。其中網友最怕的情況就是「家人亂入」，不僅有小孩在視訊上課時，家長衣衫不整的從視訊鏡頭前面走過；當網友在參與會議時，也會有不少關心的家長來找人聊天，可謂是狀況百出！

此外，網友也相當擔憂的視訊會議意外狀況，還包含「網路斷訊」、「忘了關鏡頭或是麥克風」「背景太亂」、「素顏見人」、「寵物來亂」等情況。近期參與過視訊會議的你，應該都會上述的情況不陌生啊！

Social Lab分析近一個月關於「視訊」的網路聲量，發現台灣網友最怕碰到的六種視訊會議時的意外狀況。（摘自Social Lab）

疫情持續嚴峻，使用視訊軟體上班、上課，還會有好一段時間將會是你我日常，除了漸漸熟悉相關平台的操作方式，讓自己能夠順應潮流，體驗「數位轉型」的生活外。也期盼包含台灣在內的各地疫情嚴峻的國家或地區，疫情都能盡快趨緩，邁向恢復原本生活的目標邁進。

(科技)