伊林電眼名模殷琦與身家10億、高明精機總經理老公張仕育今年2月升格新手爸媽，生下一子「Kimi」，張仕育去年加入「國家口罩隊」協助生產口罩，近日殷琦受訪，被問最近疫苗問題引來民眾注意，老公是否考慮跟進購買疫苗？殷琦也高EQ回答。

殷琦2018年跟張仕育結婚，去年初因新冠肺炎疫情緊張，口罩數量缺乏，殷琦透露老公也加入國家口罩隊，支援組合製作口罩的機器，「在這不平靜的時刻，看到同業間不分彼此，工具自己帶便當自己訂，不問獲利只為了台灣人民，感覺很溫暖。」並表示去年過年後就收到召集，投入成本不方便透露，她也點出其中難處，「原本一個月才能生產4台的口罩機器，現在必須在3周內完成60條生產線。」

問到是否考慮買疫苗，殷琦表示要先觀望政府安排。（圖／中時資料照片）

近日新冠肺炎疫情又升溫，本土確診案例增加，殷琦也在臉書替大家打氣，暖心寫下：「只要有心，人人都是國家隊」，呼籲大家都做到減少外出、戴好口罩、確實做好清潔消毒、落實實名制、自律遵守規範，人人都是防疫國家隊的成員之一，「全民國家隊，戰勝疫情」。

據《三立新聞網》報導，詢問殷琦老公是否也有買疫苗的計畫？她表示買進口疫苗需要很多流程、手續，高EQ說：「如果能幫得上忙的地方，我們一定會加入，但現在還是一切都聽政府規劃」。夫妻倆目前打算先觀望，看政府安排再決定下一步，至於當新手媽媽三個月的心得，她開朗表示目前一切上手，流露有子萬事足的喜悅，也說產後至今有瘦一些，但因害羞不方便報告實際體重。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)