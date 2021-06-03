疫情衝擊百工百業，行政院會今(3)日將通過紓困4.0特別預算案，文化部也將於下午召開線上記者會，說明藝文工作者紓困4.0特別方案。表演藝術、視覺藝術等8個藝文界工會、組織聯合呼籲，行政院在分配紓困預算時，應重視文化藝術產業面對的衝擊，給予文化部足夠的紓困經費，今日也已將各工會、組織聯合聲明寄給行政院及文化部。

臺北市藝術創作者職業工會今日代各工會、組織發出聯合聲明，日前各工會、組織以超過一周的時間，累積上千名藝文工作者連署，希望將上千位藝文工作者的心聲傳達給行政院，盼有足夠預算，讓文化部有充足資源，保障各類型藝文事業及接案、承攬case的自然人都可以度過難關。

而超過千人連署的藝文工作類型，涵蓋表演藝術(34％)、視覺藝術(14％)、幕後技術(21％)、聲音藝術(11％)、影視媒體(7％)、設計(4％)、策展評論(3％)、藝術行政(4％)，以及藝術領域師生(2％)等，其中不少人具跨領域身份。多數為自由接案的獨立工作者，但部分小企業及工作室經營者，也因停工以至於案量驟減、執行成本提高。

聯合聲明指出，多數人完全零收入，即便有所屬公司的正職人員，也可能面臨留職停薪。停工的成本、家庭日常開銷、房租房貸、員工薪資及高價器材，不會因停工就有所改變。多數人願意全力配合政府防疫，生活卻日益緊張，只能吃老本，甚至賣掉生存工具、負債，眼看就要斷絕所有經濟來源，卻不隸屬現行任何紓困方案。

除強調行政院應給予文化部足夠紓困經費外，藝文工作者也強調，文化部應比照藝文紓困2.0「挺事業、顧員工、護自雇」，保障各類型藝文事業及接案、承攬case的自然人都可以提出申請。且考量未來疫情衝擊無法預測，文化部應將紓困經費優先投入紓困工作，待疫情確實趨緩再以其他預算進行振興工作。

(中時 )