新北市新冠疫情嚴峻，民進黨立院黨團今召開記者會，呼籲新北市長侯友宜，拿出具體防疫作為；不要製造恐慌，只會匡列這麼多熱區，卻不說明具體措施；並喊話，「新北疫情獲得控制，台灣疫情才能控制」；有任何需求都可以向中央提出，中央一定全力支援。

民進黨團書記長羅致政表示，昨天新北確診人數超過300人，很多民眾和里長都很關心到底新北防疫出了什麼問題？不斷要求中央全力協助，所以只要新北市政府執行上有任何困難，中央會全力協助，但是新北市政府要讓民眾知道真相，到底需要什麼協助。

他舉例，新北市政府這兩天更匡熱區中的熱區，板橋有7個里被歸為「重熱區」，但是這樣的名單出來後，民眾很恐慌，新北市政府對於重熱區、一般熱區和非熱區的管理到底有什麼不同？要拿出具體規範，不是抽象的原則，也不是匡出重熱區就好。

他說，侯友宜昨天公布新北市熱區總量和關懷規範人數，新北1032個里中已有218個里被劃為熱區，占了所有新北里的超過2成，達21.12％，也就是說有5分之一的里都被劃入，照新北市政府說法，受到關懷規範的人數，新北市人口共402.6萬人，有111萬人受到關懷規範，27.57％新北市民都被納入，但是受到關懷受到規範是什麼，新北市政府應具體說明作法。

他還說，新北市有20％左右區域與超過100多萬人口都被匡列，建議熱區民眾盡快去快篩，以當前新北市每天約4000人次的快篩量能，恐要200天才能完成，不實際也造成民眾快篩時群聚風險。

民進黨立委鄭運鵬表示，新北市政府疫情控制政策已經進入一個循環，宣示動作比疫情控制的執行還快，已進入疲乏期，所以顯現在昨天確診人數逆向上升。

他說，新北市政府疫情上的控制以高壓喊話，造成市民的恐慌，民眾就會去市場群聚買菜，或群聚篩檢，但是篩檢站又不夠，就會造成社區感染，不斷以此循環會出現疲乏期，就會顯現在確診數字上；希望新北最短時間內恢復疫調工作，疫調可以有效控制疫情在社區的傳播。

(中時 )