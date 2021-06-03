好萊塢紅星保羅沃克，自2001年接演系列電影《玩命關頭》要角「布萊恩」，而在全球爆紅，不料卻在演藝事業如日中天之時，於2013年因車禍不幸喪生，當年不過40歲，讓外界難以接受，更難過的是，保羅沃克離世留下了獨生女梅朵，所幸這些年有好友馮迪索一直照應著，而梅朵日前貼出與馮迪索的合照，文中對他的稱呼，讓眾人看了感動到飆淚。

保羅沃克2013年因車禍喪生，死訊震驚外界，更不捨的是，他與前女友蕾貝卡育有一女梅朵，原本是跟媽媽一起定居夏威夷，直到保羅的事業、生活穩定，才在梅朵13歲時接她到加州同住，父女倆平時像朋友般互動，感情很好，保羅還說過「女兒是我的全世界」，不料兩人才一起生活不久，保羅就發生憾事，當年梅朵才15歲，除了媽媽陪伴她之外，跟保羅情同家人的馮迪索，也自動扛起照顧梅朵的任務，才讓梅朵得以走出喪父傷痛。

如今梅朵已經22歲，完美繼承爸媽優秀基因，出落成了一個擁有獨特氣質的美女，一雙藍綠色眼睛尤其吸睛，如今她是模特兒兼網紅，走過許多名牌的秀，甚至擔任代言人，還飛到日本發展，她也延續爸爸對海洋、動物的熱愛，時常貢獻自己的力量行善，人美心美，被封為「最美星二代」。

而支撐著梅朵向前的，正是「家人」，梅朵日前在IG貼出一張黑白合照，戴著墨鏡的馮迪索，一手摟著13歲女兒哈妮雅，另一邊則是梅朵，兩個孩子都把他抱得緊緊的，梅朵寫下：「family <3」，把馮迪索當作真正的家人，而馮迪索在梅朵21歲生日時，也曾po文送上祝福，寫下：「我們知道妳想在日本拚事業，不過家人準備了一個蛋糕在等妳喔，記得快回家！」，把她當親生女兒看待，讓眾人被這段關係感動，直呼「這是個不可思議的家庭」、「玩命關頭家族」、「這是真正的愛」，說梅朵貼出的合照溫馨又可愛「這張全家福真是美呆了」。

(中時新聞網)