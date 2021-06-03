【LIVE直播】國民黨召開「蔡英文陳時中疫苗立場自打臉！」記者會

蔡政府採購疫苗牛步，國民黨今天開記者會質疑，蔡英文總統與指揮官陳時中，對於疫苗政策的立場反覆、標準不一，不斷「校正」信任就無法「回歸」，被揭露後的自圓其說更是漏洞百出，人民如何能繼續相信蔡政府有能力提供安全、有效的疫苗？呼籲蔡政府儘速「排除意識型態的障礙」，與民間團體合作採購疫苗。

國民黨表示，疫情嚴峻之際，蔡政府採購國際疫苗卻進度緩慢，與蔡英文總統2009年任民進黨主席、台灣爆發H1N1新型流感疫情之際，要求馬英九政府，「排除採購法的障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感安全存量」的立場相違背，遭各界批評蔡英文昨是今非。

文傳會主委王育敏說，當年蔡英文要求「盡速」向國際市場收購克流感藥物，但今天卻說「盡量」到國際市場收購疫苗，此舉並非積極勇於任事，要求蔡英文召開國際記者會，向國際發聲表達台灣迫切需要疫苗。

王育敏指出，蔡英文當年要求「衛生署不該與廠商站在一起，幫國光疫苗品質護航」，如今卻說國產疫苗是不需受制於人的國家戰略優先項目，但國產疫苗還沒完成二期試驗，未符合國際疫苗審核標準，很難取得國際認證，要求蔡英文為先前抹黑國光疫苗道歉，痛批蔡英文嚴重雙標。

除了質疑蔡英文換位置換腦袋，文傳會副主委王鴻薇表示，民間自購疫苗捐贈給台灣，蔡英文說會成立雙口協助，但指揮官陳時中頻給「軟釘子」，堅持由中央向原廠簽約，難道陳時中忘了台塑集團的慈善基金會，從陳擔任衛生署副署長以來，即長期採購肺炎鏈球菌疫苗捐贈給政府，如今卻處處為有意協助者設下門檻與障礙。

王鴻薇痛批，陳時中昨天公布預約與施打疫苗的平台，但民眾想知道的是疫苗到底在哪裡，這就如同搭好貨架，但沒有看到任何民生用品一樣，民眾對陳時中、蔡英文的防疫作為已信心崩潰，呼籲蔡政府體恤民情，「要健康、要生存、要疫苗」的決心。

文傳會副主委黃子哲指出，指揮中心不斷阻撓民間採購疫苗，他認為應參考各國採購疫苗經驗，比如「民間購買、轉贈政府」、「民間牽線、政府簽約」、「民間牽線、三方協議」等3種模式，讓民間企業協助政府達到採購疫苗的目標。

(中時 )