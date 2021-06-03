勞動部提出自營作業者紓困補貼2.0新方案，月投保薪資在2萬4,000元以下，可領補貼3萬元；月投保薪資在2萬5,200元以上，且年所得在40.8萬以下，可領補貼1萬元。勞工如果在2職業工會投保，只要符合條件，就可以擇優請領。

勞動部針對「自營作業者紓困補貼2.0」教戰手冊，其中針對在2職業工會投保也有提出問答，若一名勞工4月同時在2家職業工會參加勞工保險，1 家月投保薪資為2萬4,000元，1 家月投保薪資為3萬300元，補貼金額採有利於勞工之認定，也就是只要其中1家職業工會的投保薪資在2萬4,000元以下，補貼金額以3萬元核發，不會再重複發給1萬元勞工生活補貼。

舉例來說，勞工因A工作、月收入為2.7萬元，在A職業工會月投保薪資為2萬7,600元，但B工作、月收入僅6,000元，在B職業工會月投保薪資為2萬4,000元，合計年收所得為40萬3,200元。此時，這名勞工符合請領條件，而且可以用B工會的條件申請3萬元紓困補助。

另外，部分自營作業者或無一定雇主勞工已經請領老年給付，只能參加職業災害保險，沒有勞保資料可以查詢。對此，勞動部也表示，這些勞工也符合補貼資格，只要有參加勞工保險含、或僅參加職業災害保險，且符合勞動部公告所訂之資格條件，即會核發勞工生活補貼。

(工商 )