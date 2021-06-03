隨著各國解封，原油需求預期增加，石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)宣布要逐步恢復正常生產，也帶動布蘭特原油站上每桶70美元大關，現在已經有外資喊上每桶80美元的實力，且在消費市場增加上，石化產品需求提升也支撐報價，塑化股今持續反映基本面叫好，今二線塑化股持續強勢，台苯(1310)大漲近4%，台聚(1304)漲幅也近3.5%，其餘國喬(1312)、台達化(1309)、亞聚(1308)、聯成(1313)等亦全數走揚。

最新7月交割的西德州原油期貨價格上漲1.11美元、漲幅1.6%，收每桶68.83美元，續創2018年10月底以來收盤最高；8月交割的布蘭特原油期貨價格上漲也1.10 美元、漲幅1.6%，每桶收在71.35美元。

隨著全球解封後帶動的飛航市場、終端消費市場，原油價格可望重添力道，就有外資高盛預估，該波油價漲勢恐一路持續到明年，其中布蘭特原油有上看每桶80美元的機會。

工研院最新分析指出，經濟情勢轉好帶動油品需求增加、OPEC+減產協議緩解市場庫存，美國能源資訊管理局(EIA)上調2021年國際油價預估，由47美元升至62美元。全球消費回溫、宅經濟興起、個人醫療保護設備需求持續強勁、線上購物與外送平台等消費模式成形，對於石化產品需求提升帶來利多消息，加上化學品產品報價提高，我國化學工業產值可望成長。預估2021年化學工業產值將成長12.5%，達4.20兆元新臺幣。

(時報資訊)