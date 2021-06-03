氣動元件大廠亞德客-KY因客戶需求殷切，5月接單出貨比超過1.2，設備稼動率超過110％，5月合併營收比去年同期雙位數成長。今（3）日參加台灣摩根士丹利證券主辦線上法說會，股價上漲5.0元開出，最高達992.0元，目前下跌，呈現開高走低。

大陸持續推動5G、AI等新基礎建設及智慧城市，自動化設備、5G相關產業對氣動元件需求殷切，讓亞德客去年合併營收及獲利創新高。然而今年初以來，鋼鐵及銅等原物料持續飆漲，各行各業相繼調漲報價，亞德客表示，只要原物料在可忍受範圍內，亞德客都自行吸收，除非原物料漲幅超過一倍，才會考慮漲價。

亞德客上週五（5月28日）董事會決議，辦理10,975張現金增資案，每股發行價格暫定800元，預計7月送件。一切進行順利，預計9月完成募資，募資金額高達87.8億元，將是亞德客上市以來募資金額最大筆的現金增資案。

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