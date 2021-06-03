日網媒「OnlineRoulette.org」日前公布向影音平台使用者調查「最能接觸到新音作品樂的管道」的結果，顯示短影創作頻道「TikTok」在使用者心目中贏過了YouTube、Apple Music、SoundCloud等平台，更能認識到最新的音樂，而TikTok使用者，4人中有1人是在TikTok上認識了新的EDM（電子舞曲，Electronic Dance Music）。

這項名為「TikTok對音樂的影響力」調查採取了約1000名TikTok使用者意見，調査結果顯示，55%的回答者認為「TikTok影響了自己對音樂的喜好」，而有47%的回答者認為「TikTok掌握音樂業界的未來」。

同時，在「在TikTok上第一次聽到的音樂類型」回答中，Hip-Hop占73.5%、Pop占58.2%、Alternative（另類音樂、非主流音樂）占26.7%，EDM占23%。令人關注的是，回答結果中，被認為「接觸音樂新作品的工具」第1名是音樂專用平台Spotify，第2名則是TikTok，超越了回答「YouTube」與「SoundCloud」的人數。

(中時 )