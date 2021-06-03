台中市南屯區知名人氣燒肉連鎖店，為感謝第四分局警察同仁在防疫期間，夜以繼日不眠不休的堅守崗位，特捐贈近300個愛心便當，讓員警感到十分溫暖。（警方提供）

本土疫情嚴峻，吃飽才有力氣守護台灣。知名燒肉業者為感謝辛勞的警察同仁，對於防疫工作及治安維護，特捐贈近300個愛心便當，給台中市政府警察局第四分局及大墩派出所的警察同仁享用，還貼心地準備次氯酸水供大墩派出所進行駐地消毒，讓執勤員警多一層保護、也多一分安心。

警方指出，知名燒肉連鎖店為感謝站在第一線的警察同仁，對投入防疫工作及社會治安奉獻，24小時全年無休地守護台灣；希望藉由全民盡份力量，並期能發揮拋磚引玉，為辛苦的防疫英雄警察同仁們加油打氣，齊心共同面對這場抗疫之戰。

防疫如作戰！警方表示，同仁承擔著第一線的風險與壓力。自從疫情爆發以來，全體警察同仁便積極投入防疫工作，每日戰戰兢兢站在最前線，落實推行政府各項防疫措施。台中市南屯區知名人氣燒肉連鎖店，為感謝第四分局警察同仁在防疫期間，夜以繼日不眠不休的堅守崗位，無怨的付出與貢獻。

業者特準備美味的愛心便當近300個慰勞奔波辛勞的波麗士大人，讓每一位享用到的警察同仁不禁大讚，「每一口都是幸福的味道。」還貼心贈與次氯酸水供警方駐地、警車消毒之用，為第一線執勤員警多增添一道防護，大大減少警察同仁被感染的風險，讓員警們感到萬分溫暖。

該店黃姓經理指出，希望能盡一點心意慰勞警察同仁，鼓舞警察同仁振奮工作士氣，力挺第一線警察抗疫的英雄們，攜手共同渡過這疫情艱難時刻「警察先生謝謝你！」。

第四分局強調，對於業者熱心送溫暖之義行善舉，為防疫盡份心力大力支持與感謝。呼籲民眾落實政府防疫工作，注意保持社交距離、避免群聚、勤洗手、戴口罩等，以防堵疫情擴散，共同為抗疫努力加油。

(中時 )