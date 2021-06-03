網傳高端疫苗最大股東、基亞生技董事長張世忠曾任民進黨秘書處主任；民進黨發言人謝佩芬表示，網傳基亞生技董事長張世忠並非是民進黨前黨工張世忠，純同名同姓不同人 請勿再以訛傳訛。

她指出，張世忠的確於2005年任職黨部秘書處主任，但和基亞生技董事長只是同名同姓，並非同一人，請收到相關訊息的人不要再以訛傳訛。

她強調，近來鎖定國產高端疫苗的假訊息層出不窮，再次提醒民眾，在LINE或社群平台上收到來源不明、似是而非的消息時，應先進行查證，千萬不要隨意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )