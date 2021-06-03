33歲趙麗穎與大她9歲的馮紹峰在4月中閃電宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，雙方都沒有多談離婚原因，而馮紹峰和趙麗穎恢復單身後，一舉一動都是話題，趙麗穎把重心放在工作上，她日前則難得曬出自拍照，趙麗穎一雙圓滾滾大眼睛和白嫩肌膚相當吸睛，由於趙麗穎發文恰好是國際兒童節，她也應景寫下：「我們都要做一個童真不滅的大人」，對比她近期經歷離婚風波，也讓外界很心疼。

趙麗穎與馮紹峰無緣當夫妻，雙方都只說是工作忙碌、聚少離多而消磨感情，強調彼此是和平分手，但外界仍不時爆出兩人離婚後的互動狀況，馮紹峰被傳接受父母安排去相親，趙麗穎則是爆產後復出、壓力大有掉髮問題，離婚後狀況還是沒有改善。

兩人都懶理謠言，積極工作的趙麗穎日前（1日）則難得曬出自拍照，只見趙麗穎頂著精緻妝容，她一雙圓滾滾大眼睛和白嫩美肌相當吸睛，高顏值就像少女，完全不像是一個孩子的媽，而這也是趙麗穎離婚後首曬自拍。

趙麗穎離婚後首曬自拍，高顏值相當吸睛。（圖／取材自趙麗穎微博）

同時，趙麗穎也分享射擊照以及從卡丁車上摔跤照，上頭還寫著：「別攔著我，我還能玩！」女神真性情相當逗趣，而趙麗穎曬照當天適逢國際兒童節，她也感性發文：「不僅在今天，任何時候我們都要做一個童真不滅的大人」，對照照麗穎自離婚後所受的流言蜚語，也讓外界見識到她的堅強與正能量。

(中時新聞網)