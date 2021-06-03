本季例行賽戰績最好的爵士，今天用最狂暴的方式打擊對手，首節就豪取47分，126比110成功獵殺灰熊，4比1順利晉級，同時也是西區第一支闖關的球隊。

相較於東區四強全部出爐，西區卻是陷入膠著，除了爵士晉級外，另外三組都還沒確定，太陽3比1領先湖人、金塊3比2領先拓荒者，快艇與獨行俠則在今天的第五戰展開對決。

爵士一開賽就展開秋風掃落葉的方式攻城掠地，奠定20分領先優勢，最多領先超過30分，絲毫沒有給灰熊逆轉的機會。

米契爾上場29分鐘，30分、10助攻、6籃板，戈貝爾23分、15籃板、3阻攻，波達諾維奇17分、8籃板，歐奈爾17分、6籃板、4抄截，最佳第六人克拉克生24分。

打完三節落後31分的灰熊，始終不願放棄，無奈實力差距過大，止步首輪。莫蘭特27分、11助攻、7籃板，迪隆布魯克斯27分，瓦蘭丘納斯18分、6籃板。

(中時 )