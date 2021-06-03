國內上月爆發新冠肺炎本土感染，立法院近日緊急三讀通過最高8400億紓困預算案，行政院長蘇貞昌今日表示，將啟動紓困4.0方案，去年已申請紓困補助有資料者，6月4日起紓困金直接匯入帳戶，新增紓困申請者，6月7日開始受理，而家庭防疫津貼1萬元及勞工個人紓困貸款，從6月15日開放申請。

蘇貞昌指出，當去年全世界經濟衰退時，台灣逆勢擁有傲人的經濟成長，當全世界為防疫物資煩惱時，我們有了充足準備，今天才有能力展開新一波紓困，政府之所以有足夠資源，都要歸功於去年的防疫成果。

蘇貞昌表示，這波疫情得到初步控制，確診人數未成等比級數擴散。但疫情期間不但有民眾死亡，更有許多前線人員染疫、被攻擊受傷，政府會照顧這些生病和受傷的人，也將啟動紓困4.0。

蘇貞昌說，這次疫情來的又快又急，紓困4.0除了依照去年的標準進行紓困外，也將提供250萬個國、高中以下及身心障礙學童家庭，從6月15日開始，加發1萬元家庭防疫補貼。

蘇貞昌表示，過去投保金額2.4萬以下的自營業者才能領紓困金3萬元，紓困4.0將增加投保金額2.4萬以上的民眾，在經過排富後，也可以領1萬元，預計將從去年的113萬人增加至186萬人受惠。

蘇貞昌指出，為了方便民眾、避免群聚，只要是去年申請過紓困，有存摺資料，從6月4日起開始會直接撥款將個人紓困金匯入帳戶，去年沒有申請過的民眾，從6月7日起開始，提供線上申請書受理新增個人紓困現金、事業紓困申請、貸款。6月15日起發放家庭防疫補貼、受理勞工紓困貸款。

【LIVE直播】紓困4.0方案出爐 蘇貞昌出席行政院會後記者會

(中時 )