蘋果iPhone 13可望自6月開始啟動試產拉貨，為上半年深受淡季及缺料影響的玉晶光(3406)營運注入動能，美系外資看好玉晶光受惠於第3季起因新iPhone銷售週期產品組合改進及未來更多的VR貢獻，將目標價上調至600元。

全球加速施打疫苗，歐美開始陸續解封，蘋果下半年新機可望重回往年步調於9月下旬上市，蘋果供應鏈依循過往生產規劃，可望於6月開始小量試產出貨，7月起出貨將逐步進入高峰。

玉晶光過去幾年下足功夫提升生產良率，蘋果手機鏡頭供應從前置鏡頭逐步跨入後置鏡頭，拿到新機鏡頭數量也年年增加，去年僅Tele鏡頭未拿到，據了解，今年蘋果新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，目前玉晶光在新機所有鏡頭認證順利，有機會於第一時間就享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

為擴增產能，玉晶光持續在大陸福建廈門擴產，去年及今年共投入55.62億元用以擴充並改善廈門廠設備及產能，今年產能估將增加20%～25%。

美系外資報告指出，我們將玉晶光第2季每股盈餘下調至1.5元，季減38%，不過第3季受惠於新iPhone週期及今年下半年以後更多的VR貢獻，產品組合可望改善，為反應較弱的利潤率，我們將2021年和2022年每股收益分別降低15%和5%，預估2021年及2022年每股盈餘為24.4元及33.2元，由於年初至今，玉晶光因上半年基本面平平，股價落後台股約30%，但也提供了買進的機會，重申玉晶光「建議買進」評等，目標價由580元上調至600元。

(時報資訊)