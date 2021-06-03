做為反制其他國家祭出的數位服務稅，美國周三宣布將對來自6個國家價值超過20億美元的進口產品加徵25%關稅，但也立即暫停這項關稅措施，為繼續進行國際稅務談判爭取時間。

美國貿易代表署（USTR）周三表示，「301條款」調查結果顯示英國、義大利、西班牙、土耳其、印度和奧地利所制定的數位稅歧視美國企業，美國貿易代表署已經批准對來自該6國的商品徵收這項關稅。

美國貿易代表署公布該6國恐將面臨關稅制裁的進口商品清單，一旦國際稅務談判未能就禁止各國單方面課徵數位服務稅的解決方案達成協議，美方將祭出該關稅措施予以反擊。

美國貿易代表署公布，將對服飾、大衣、鞋類和化妝品等價值約8.87億美元的英國商品，以及服飾、手提包和光學鏡片等價值約3.86億美元的義大利商品課徵25%關稅。

此外，一旦談判破局，美方也將對價值3.23億美元的西班牙商品、3.1億美元的土耳其商品、1.18億美元的印度商品，以及約6500萬美元的奧地利商品徵收這項關稅。

美國貿易代表署官員表示，基於2019年的進口數據，這項可能實施的措施所收取關稅，將與這些國家將從美國公司課徵的數位稅相等。

在G7成員國財金領袖本周五、周六將在倫敦舉行會議之前，美國藉由此舉升高其準備反制的威脅。G7本周的會議將聚焦於稅務談判的狀況，其中將包括對大型科技公司課稅，以及美國所提出的全球最低公司稅方案。

今年1月，美國暫停實施反制法國數位稅的關稅措施，以便爭取更多時間進行談判。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，她將就數位稅和其他國際稅賦問題全力「尋找多邊解決方案」，並將致力於透過經合組織（OECD ）和G20協商達成共識。她表示：「今天的行動為這些談判持續取得進展爭取更多時間，同時也保留未來必要時依據「301條款」課徵關稅的選擇。

(時報資訊)