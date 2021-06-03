英國將在周四於牛津市舉辦富裕國家的G7衛生部長高峰會，為期兩天。與此同時，要求擴大全球疫苗供應的壓力，正日益加大。

英國外長Dominic Raab曾表示，G7衛生部長會晤時，公平地獲取新冠疫苗將會是首要議題。

隨著各國衛生部長齊聚阿斯利康(AstraZeneca)疫苗研發地牛津市，民間團體也要求英國應該採取更多行動，支持暫時放棄製藥商的智慧財產權。呼籲團體希望能促成更多的生產，讓分配更加公平，但英國和部分歐洲國家對此持保留態度。

樂施會(Oxfam)指出，G7國家可能正在獲得他們所需疫苗，但世界上有太多國家還沒有，並為此付出生命代價。

英國曾表示，正以非營利的定價方式，進行技術移轉，在不影響研發的情形下，能夠達成與專利豁免相同的目標。

G7將於周四發表一份關於改善開發中國家衛生狀況的報告；英國衛生部長Matt Hancock表示，會中也將與其他衛生部長，就未來的傳染病早期預警的資料分享系統達成一致協議。

(時報資訊)