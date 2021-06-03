美國以及中國大陸持續增加基建經費，配合全球景氣復甦，鋼價今年確立將是易漲難跌。中鋼(2002)將在6月中旬開出第三季棒線等季度盤價，以及7月熱軋等產品單月盤價，可望順勢再開高，分別挑戰連續第四季漲價，以及單月盤的連續第13個月漲價。

中鋼董事長翁朝棟表示，下半年鋼市可望是第3季穩、第4季旺。他指出，經濟合作暨發展組織（OECD）最新修正世界經濟成長率，全球成長率從5.6%調高到5.8%，是50年來最強。

中鋼將在本月中旬開出7月及第3季盤價，中鋼董事長翁朝棟表示，全世界鋼價都在漲，中鋼會合理的漲並且會考量下游用戶競爭力，與客戶一起踏穩第3季，再迎接第4季傳統旺季。

隨著美國總統拜登擴大推出6兆美元基建，帶動鋼鐵需求，以及大陸力拚40兆元基建，並已帶動今年國際鋼鐵原料大漲；中鋼執行副總黃建智看好，全球鋼鐵業將迎來八至十年的榮景。中鋼執行副總黃建智分析，拜登政府6兆美元大建設中，有2.3兆美元將用在基礎建設，預估將可創造八到十年外溢效果，鋼市後市看旺沒有疑慮。

此外，中國大陸的鋼鐵原物料價格止跌，鋼價也回穩。先前中國政府打壓黑色系商品價格，當地鋼價跌幅遠超鐵礦砂，讓鋼鐵業者陷入困境。因此，中國唐山市放寬鋼鐵廠的限產政策，激勵本周鋼筋和鐵礦砂價格齊揚。

距離中鋼開出第三季棒線等季盤內銷價不到半個月，以目前下游客戶外銷接單滿到第三季，原料也供不應求之下，第三季將是漲定了。

中鋼即將在6月中旬開出第三季棒線盤價，由於鋼鐵業下游外銷接單暢旺，其中扣件業也滿載到第三季，因此，市場預期中鋼第三季盤價必漲，且漲幅可能高過第二季，下游預計每公噸漲幅可能高達2,500元。

中鋼、中鴻(2014)6月單月盤價也再大漲8%以上，6月並成功連續第12個月漲價；中鋼也將於本月中開出之7月盤價也可望跟進國際鋼價上漲的腳步。預估漲幅會相對緩和。

此外，鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)、盛餘(2029)跟隨中鋼漲價，6月內銷價每噸大漲3000、4000元，本季隨著產品量價俱揚，兩家公司營運表現可望持續比第一季成長。

燁輝內外銷盤價皆漲，國內報價跟隨中鋼連續調高後，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。

(時報資訊)